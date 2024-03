Gorzów będzie miał lepiej na kolei? Jakie nowiny płyną z Warszawy?

Za kilka lat ma się poprawić dalekobieżna komunikacja kolejowa z Gorzowa oraz północy województwa. Z takimi wiadomościami przyjechali z Warszawy gorzowscy urzędnicy wraz wiceprezydent Iwoną Olek. Pod koniec zeszłego tygodnia spotkali się oni z Piotrem Malepszakiem, wiceministrem infrastruktury, odpowiedzialnym za kolej. Co z tego spotkania wynika? Na razie kilka zapowiedzi.

Będą pieniądze na łącznice?

14 marca pisaliśmy, że kolej chce przeznaczyć część z 800 mln zł oszczędności poprzetargowych m.in. na Odrzankę (czyli trasę Szczecin – Kostrzyn – Zielona Góra), a konkretnie na połączenie jej z linią 203 (Kostrzyn – Gorzów – Krzyż). Teraz jest kolejna optymistyczna informacja. Wczoraj gorzowscy urzędnicy poinformowali, że budowa około 1500 metrów łącznicy w Kostrzynie ma zostać wpisana do Krajowego Planu Kolejowego do 2030 roku. Oznacza to, że projekt będzie miał zapewnione finansowanie.