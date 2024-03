Komendant policji w Żaganiu pożegnał się z jednostką. Odchodzi do komendy wojewódzkiej!

We wtorek (12 marca 2024) w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu obyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania ze sztandarem jednostki inspektora Marcina Sapuna, który decyzją p.o. Komendanta Głównego Policji inspektora Marka Boronia objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W uroczystości uczestniczyli policjanci i policjantki , pracownicy cywilni żagańskiej jednostki, przedstawiciele samorządów, innych służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji, które na co dzień współpracują z policją w Żaganiu.

Komendant nagradzany i odznaczany

Inspektor Marcin Sapun wstąpił do służby w 1998 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w rodzinnym mieście, w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu. Najpierw pełnił służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a następnie pracował w Wydziale Dochodzeniowo–Śledczym. W 2003 roku rozpoczął służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Od 2007 roku związany był z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego. W 2016 roku objął stanowisko zastępcy komendanta w Słubicach, a następnie w grudniu tego samego roku został mianowany na stanowisko I zastępcy komendanta miejskiego w Zielonej Górze. W 2021 roku został powołany na stanowisko komendanta powiatowego policji w Żaganiu. Inspektor Marcin Sapun otrzymał między innymi Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrną i Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant".