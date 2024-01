Koszykarki AZS AJP znów zagrają w Arenie Gorzów

To będzie już drugi mecz gorzowskich koszykarek w nowej hali. Pierwszy pojedynek w Arenie Gorzów – 16 grudnia z KGHM BC Polkowice – był pięknym widowiskiem. I wprost wyśmienitą zachętą do tego, by przychodzić na kolejne spotkania koszykówki kobiet.

Okazja do tego będzie w sobotę 6 stycznia. Tego dnia gorzowianki, które są liderem Orlen Basket Ligi Kobiet, podejmą Energę Polski Cukier Toruń. Drużyna gości zajmuje aktualnie ósme miejsce w tabeli. Wygrała cztery z trzynastu rozegranych dotychczas spotkań. Faworytkami wydają się więc gorzowianki.

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o 16.00.

Czytaj również:

Poznań zdobyty po ciężkim boju. Koszykarki z Gorzowa trzeci raz z rzędu wygrały na wyjeździe