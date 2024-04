Kobieta chciała spalić komisariat. Swój występek nagrała i opublikowała w sieci!

Podpaliła drzwi wejściowe do komisariatu

Funkcjonariusz musiał działać zdecydowanie. Odsunął od drzwi palące się materiały, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, a następnie zatrzymał kobietę doprowadzając ją do budynku komisariatu. Zniszczeniu uległy nie tylko boczne drzwi wejściowe do komisariatu, ale również okopcona została skrzynka gazowa i wytopiony styropian stanowiący ocieplenie budynku - relacjonuje komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Do dyżurnego gubińskiego komisariatu przybiegł mężczyzna, który poinformował o pożarze bocznych drzwi wejściowych do budynku komendy. Rekcja była natychmiastowa. Dyżurny szybko pobiegł na miejsce i zauważył palące się materiały papiernicze oraz tekstylne. W pobliżu stała znana mu osobiście dwudziestoośmioletnia kobieta.

Wszystko nagrała i opublikowała w sieci

Kobieta wcale nie kryła się ze swoim czynem. Świadczą o tym wpisy zamieszczone przez nią w mediach społecznościowych. Podpalaczka najpierw nagrała swój występek, a chwilę później wrzuciła filmiki do sieci. Na tym jednak nie koniec, bo okazało się również, że kilka godzin wcześniej podłożyła ogień przy dwóch samochodach.

Dalsze ustalenia, a także zebrany w toku czynności materiał dowodowy dał podstawy, aby zarzucić jej dokonanie dwóch innych czynów, do których doszło kilka godzin wcześniej. Poza spowodowaniem zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w postaci pożaru, jest ona podejrzana także o wzniecenie ognia przy dwóch samochodach, doprowadzając do ich zniszczenia - dodaje komisarz Justyna Kulka.

Kobieta została doprowadzona do prokuratury, gdzie podczas przesłuchania przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. Analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła na wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec dwudziestoośmiolatki tymczasowego aresztowania. Kobieta najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.

