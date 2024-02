Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Magda Gessler odmieniła knajpę niedaleko Świebodzina. Będziecie oglądać?

W ostatnich latach do Kuchennych Rewolucji zgłaszało się coraz więcej restauratorów z naszego województwa. I z zadowoleniem możemy przyznać, że większość z nich zakończyła się sukcesem, a knajpy, które przeszły wielką metamorfozę działają do dziś i nadal cieszą się dobrymi opiniami wśród gości.

Magda Gessler pojawiła się w okolicach Świebodzina

Z pewnością jesteście ciekawi, gdzie tym razem udała się Magda Gessler wraz z ekipą Kuchennych Rewolucji? Już wyjaśniamy: w 28. sezonie show zobaczymy odcinek z Myszęcina położonego około 10 kilometrów od Świebodzina.

Do programu z prośbą o pomoc zwróciła się ekipa restauracji "Gościniec Myszęcin". Teraz po tej nazwie nie ma... nic. Po Kuchennych Rewolucjach miejsce to nazywa się "Jedz! Niebecz".

Udało nam się ustalić, że show realizowano na początku lutego. To wtedy w restauracji zaszły wielkie zmiany - zarówno w menu, jak i w wystroju. Natomiast w czwartek 22 lutego knajpę ponownie odwiedziła Magda Gessler, by sprawdzić, czy zdała ona egzamin. I wiecie co? Zdała!