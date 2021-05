Leniowate, ziemiórki czy wtyki straszyki. Zielona Góra przeżywa inwazję owadów! Maciej Dobrowolski

W ostatnich dniach zielonogórzanie skarżą się na plagę czarnych owadów, które nawiedziły miasto. - Cały dzień siedzę przy zamkniętym oknie, otwierać strach. Raz to zrobiłam, miałam ich pełno na podłodze, ścianach. Co się dzieje? Jak patrzę na ścianę budynku, to jest czarna od nich - alarmuje nas Czytelniczka. Mieszkańcy martwią się, czy "muszki" są szkodliwe. Zastanawiają się też czy miasto planuje specjalne opryski.