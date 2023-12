Lubuscy żołnierze na misji w Libanie porządkowali miejsca pamięci

An-Nakura to miasto w Libanie, położone w dystrykcie Kada Tyr, ponad 100 km na południe od Bejrutu. W An-Nakurze stacjonują od 1978 roku żołnierze UNIFIL, w skład której wchodzi m.in. z Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie. Tam też znajduje się miejsce spoczynku żołnierzy z Danii i Szwecji, które porządkowali Polacy.

Polscy żołnierze porządkowali miejsce spoczynku. - To miejsca upamiętniające żołnierzy, którzy polegli i zmarli w trakcie służby pod Błękitną Flagą ONZ - o[powiada kapitan Przemysław Sarbiewski. - Są zaniedbane ze względu na czas, nadmorski klimat, a także ze względu na wyjazd kontyngentów wojskowych z Danii oraz Szwecji z rejonu misji. My polscy żołnierze, nigdy nie przechodzimy obojętnie obok tak ważnych miejsc. Dbamy o pamięć każdego żołnierza. Pomysłodawca akcji, za zgodą dowódcy PKW UNIFIL ppłk. Radosława Wujdy skontaktował się z przedstawicielami wojskowymi obu państw oraz żyjącymi członkami rodzin zmarłych by uzyskać ich zgody. Akcja "Żołnierska Pamięć" w PKW UNIFIL miała bolesny wymiar, rany po stracie naszego kolegi, świętej pamięci Tomasza. To dla niego chcieliśmy to zrobić