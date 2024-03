Sprawcy brutalnego ataku w Zielonej Górze już aresztowani. Czeka ich długa odsiadka

Grupa napastników zaatakowała mężczyznę

Zatrzymani to osoby w wieku od dwudziestu trzech do czterdziestu dziewięciu lat. Są mieszkańcami powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego. Wszyscy są dobrze znani policji, ponieważ wielokrotnie byli notowani oraz karani za różne przestępstwa - mówi podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Dwóch sprawców wpadło w sąsiednim województwie

Żmudna praca operacyjna przyniosła oczekiwane efekty i po kilku godzinach od zdarzenia, dwaj kolejni uczestnicy bójki zostali zatrzymani. Policjanci z wydziału kryminalnego namierzyli sprawców na terenie województwa zachodniopomorskiego. To dwaj obcokrajowcy w wieku dziewiętnastu i czterdziestu dwóch lat - dodaje podinspektor Marcin Maludy.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w bójce i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do dziesięciu lat pozbawienia wolości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Zabrany materiał dowodowy pozwolił na wystąpienie do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych osób. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował czterech spośród pięciu zatrzymanych mężczyzn na trzy miesiące. Piąty uczestnik został zwolniony za poręczeniem majątkowym w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych.

