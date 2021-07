Lubuskie sery i wędliny. Tak właśnie smakuje lubuskie! Poznaj regionalne przysmaki!

Wiele słyszy się o kuchni polskiej, ale mniej o naszej kuchni regionalnej. A szkoda! Lubuska kuchnia to prawdziwy mariaż smaków i aromatów. To, co wyróżnia lubuską kuchnię od kuchni innych regionów, to jej różnorodność. I nic dziwnego: w końcu Lubuszanie to osoby pochodzące z przeróżnych zakątków naszego kraju.Obecnie lista lubuskich produktów regionalnych liczy już ponad 80 pozycji!Dziś przedstawimy Wam sery, wędliny i kiełbasy pochodzące z tej właśnie listy. Podajemy też informację, kto produkuje te przysmaki! Polecamy wideo: O jakości win i tradycjach winiarskich na Ziemi Lubuskiej mówią sommalierzyWiększość zdjęć i opisów pochodzi z opracowania "Tradycyjna kuchnia regionu lubuskiego" przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego