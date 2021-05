Ludzie wciąż wywożą śmieci do lasu! Takie zdjęcia zrobił Czytelnik, podczas biegania!

Czytelnik biegał po lesie w okolicach ulicy Żarskiej, za 34. Brygadą Kawalerii Pancernej. Zrobił zdjęcia śmieci, które zobaczył na drodze.

Za zaśmiecanie lasów można zapłacić nawet 5 tysięcy złotych kary. Taki wyrok zapadł już (w lutym 2021) w Krakowie. Tyle musiał już zapłacić mieszkaniec grodu Kraka, który do Puszczy Niepołomickiej wywiózł 1,5 metra odpadów.

Ukarany był "przedsiębiorcą", zajmującym się sprzątaniem strychów, piwnic, skręcaniem mebli oraz wywozem śmieci. Otrzymał zlecenie od firmy remontującej mieszkanie w centrum Krakowa. Odpady poremontowe "zutylizował", wywożąc je do lasu. Został ustalony przez straż leśną.

Nie dość, że musiał wywieźć wyrzucone śmieci na wysypisko, to jeszcze sąd nałożył na niego 4 tys. zł grzywny, 400 zł opłaty od wymierzonej kary oraz 70 zł kosztów postępowania.

Ministerstwo Środowiska uruchomiło w trybie pilnym, we wszystkich terenach leśnych w całym kraju aż 10 tysięcy przenośnych fotopułapek. Leśnicy każdego dnia będą zmieniać ich położenie. Do walki z leśnymi śmieciarzami zaangażowano też drony. Odstraszyć ludzi od wywożenia odpadów do lasu mają również wysokie kary.