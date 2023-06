Mądry konsument przed urlopem. Na co uważać planując wakacyjny wypoczynek?

Na wakacje z biurem podróży

Wakacje to czas wzmożonej pracy organizatorów turystyki, którzy w sezonie urlopowym mają prawdziwe żniwa. Z pewnością wielu z nas skorzysta z bogatej i urozmaiconej oferty biur podróży. Jednak choć te często obiecują wiele, to na miejscu nie zawsze zastajemy to, co prezentowały w kolorowych katalogach.

Przy zawieraniu umów o usługi turystyczne powinniśmy zawsze kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Decydując się na wybór oferty danego organizatora turystyki należy przede wszystkim sprawdzić, czy działa on legalnie. Każdy przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności polegającej na organizowaniu imprez turystycznych musi być wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - mówi Eugeniusz Kurzawski, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie.

Takie rejestry są prowadzone przez marszałków województw właściwych dla miejsca siedziby przedsiębiorcy. Podstawowe informacje o legalnie działających przedsiębiorcach, ale także decyzje o zakazie prowadzenia działalności znaleźć można także w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.