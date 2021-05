Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław. Składy drużyn, transmisja TV, relacja LIVE

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław. Awizowane składy drużyn

Podobnie, jak przed meczem Falubazu w Lesznie, w awizowanym składzie nie ma kapitana zespołu Piotra Protasiewicza. Jest za to junior Kacper Grzelak, który na pewno nie wystartuje w spotkaniu ze Spartą. Należy się spodziewać, że „Protas” ponownie wskoczy do składu. W zestawieniu drużyny jest Mateusz Tonder, który udanie wrócił do ścigania po kontuzji (złamana ręka). Ostatnio wygrał ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski.