Michał Iwanowski z Platformą Obywatelską ma wiele wspólnego. Czy to dlatego on został likwidatorem na wniosek ministra?

W ogóle dziwię się dlaczego jest powoływany likwidator, ponieważ KRS nie wpisuje tej likwidacji do rejestrów sądowych – to z kolei opinia Piotra Barczaka, przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra, polityka PiS. - To jest akceptacja bezprawnego działania. Dzisiaj te osoby, które całkiem niedawno miały usta pełne frazesów o wysokich standardach i odpartyjnianiu mediów publicznych, sami wprowadzają do mediów anarchię – skonstatował.