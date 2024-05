Mnóstwo wydarzeń plenerowych będzie w weekend. Turniej Rycerski w Kożuchowie w sobotę, Święto Akacji, zaśpiewa Błażej Król, Wiosna nad Nysą

Końcówka maja to tradycyjnie okres wielu festynów, świąt miast i całego mnóstwa wydarzeń plenerowych. W sobotę (25.05) warto zajechać do Kożuchowa, gdzie odbędzie się finał Turnieju Rycerskiego (m.in. korowód, walki i pokazy rycerskie oraz średniowieczne kramy). Z kolei w Cigacicach, w porcie odrzańskim, po raz już drugi odbędzie się Święto Kwitnących Akacji. W Gorzowie, w amfiteatrze zostanie zainaugurowany cykl „Miej czas na koncerty”. Gwiazdą występu majowego, inaugurującego tegoroczny sezon w będzie ceniony wokalista i kompozytor - Błażej Król. Pod koniec nadchodzącego tygodnia w Zielonej Górze rozpoczną się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich.

KOŻUCHÓW

W piątek (24.05) rozpoczną się 46. Dni Ziemi Kożuchowskiej. Ich finałem w sobotę (25.05) - po raz dwudziesty szósty - odbędzie się turniej rycerski. To wydarzenie nawiązuje do przebogatej historii miasta i ściąga co roku tłumy zainteresowanych. W wersji papierowej naszej gazety, omyłkowo podałem, że turniej odbywa się w sobotę i niedzielę, ale prawidłowo powinno być, że w piątek i sobotę. Na rozpoczęcie miejskiego święta, Centrum Kultury „Zamek” zorganizowało sesję naukową „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”, która odbędzie się w sobotę o godz. 13 w Zamku Książąt Piastowskich. Także tego dnia. Lecz o godz. 16, w fosie przy ulicy Spacerowej, swoje talenty będą się prezentować przedszkolaki i uczniowie lokalnych szkół. O godz. 18 rozpocznie się V. Bieg Rycerski (start z ulicy Klasztornej), a o godz. na scenie w fosie zagra zespół „Velesar”. To polski zespół folk metalowy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedstawicieli tego gatunku, głęboko zakorzeniony w słowiańskiej historii i kulturze. Formacja narodziła się z fascynacji słowiańską kulturą i historią oraz z zamiłowania zarówno do muzyki metalowej, jak i folkowej. Główne inspiracje czerpie ze słowiańskiej mitologii, pradawnych wierzeń i obrzędów, ale także baśni i legend będących pozostałością bogatego dziedzictwa kulturowego dawnych Słowian.

Właściwy turniej rycerski rozpocznie się w sobotę (25.05) o godz. 13.20 przemarszem przez ulice miasta, barwnego korowodu, który wyruszy spod zamku. Wezmą w nim udział rekonstruktorzy historyczni, rycerze konni, zespół muzyki dawnej, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Przejdą oni w okolice fosy przy ul. Spacerowej, gdzie stanie obozowisko rycerskie. Pojawią się tam średniowieczne kramy, na których znajdziemy m.in. ceramikę, zabawki, biżuterię, tkaniny i wyroby drewniane. Zlokalizowane tam będą również stoiska z gastronomią, a także kramy lokalnych wystawców.

Ponadto, będą tam prowadzone warsztaty rzemiosł dawnych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli własnoręcznie wykonać przedmioty rękodzieła – np. garncarskie, kowalskie czy tkackie. Podczas turnieju rycerskiego nie może zabraknie książęcego alchemika, który kilka razy w trakcie wydarzenia zaprezentuje średniowieczny chemiczny „hokus –pokus”. Na młodszych widzów przez cały dzień będą czekały gry, pokazy i animacje m.in. strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie włócznią do celu, wyścigi drużyn w drewnianych nartach, walki na worki na równoważni, walki na miecze, przeciąganie liny, zmagania siłaczy i wiele innych.

Druga fosa, przy ulica Chopina, od godziny 15 stanie się natomiast areną walk i pokazów rycerskich. Turnieje będą się odbywać w formule pełno kontaktowych sportowych walk rycerskich. Walczyć w nich będą rekonstruktorzy – jedni z najlepszych zawodników w Polsce i na świecie, wielokrotni medaliści mistrzostw świata i członkowie Rycerskiej Kadry Polski. Turnieje będą się odbywać według zasad jednej z dwóch światowych federacji walk. Poczynania rycerzy oceniać będą sędziowie biorący udział w imprezach rangi międzynarodowej. Rozegrane zostaną pojedynki indywidualne – 1 vs 1 oraz drużynowe. Organizatorzy zaplanowali pokaz kaskaderki konnej tzw. dżygitówki w wykonaniu „Apolinarski Group”. Pokazy te co roku cieszą się dużą popularnością i przyciągają liczną publiczność. Są niezwykle dynamiczne i widowiskowe, a zdarza się, że kaskaderzy spadają z koni. Ponadto, w programie znajdzie się: pokaz konny rycerski, pokazy tańca średniowiecznego, prezentacja sokolnicza, bitwa z udziałem konnych i pokaz artyleryjski. Wydarzenie zakończy się pokazem tańca z ogniem przygotowanym przez grupę „Signum Ignis” około godz. 22.15. Wstęp wolny.

CIGACICE

Sulechowski Dom Kultury, w sobotę (25.05), organizuje II. Święto Akacji, które odbędzie się w godzinach 13-17 w porcie odrzańskim w Cigacicach. Wydarzenie to także forma promocji przyrodniczego symbolu gminy.

Okolice Sulechowa szczególnie obfitują w drzewa robinii, zwanej także popularnie akacją. Od dawna przypisywano jej magiczne właściwości, wyjątkową czcią darzyli Egipcjanie i Rzymianie. Podobno właśnie z akacji Noe zbudował swoją Arkę Przymierza. Akacja ma białe kwiaty, zebrane w zwisające grona, które przyjemnie pachną. Z kwiatów przygotowuje się lecznicze napary, kąpiele oraz przeciery, konfitury i syropy. Świeże - można również dodawać do surówek, sałatek i wypieków a nawet smażyć w cieście i podawać na deser np. w formie placuszków. Akacja jest ponadto rośliną wybitnie miododajną, wysoko cenioną przez pszczelarzy. Miód posiada łagodny smak, jasny, słomkowy kolor i długo w formie nieskrystalizowanej. Wykazuje on właściwości antyseptyczne (niszczące drobnoustroje), wpływa również dobrze na serce i układ krwionośny oraz trawienny w tym łagodzi nadkwaśność żołądka. W ramach święta w Cigacicach wystawiać się będą lokalni pszczelarze z koła w Sulechowie, którzy przeprowadzą warsztaty oraz degustacje miodów. Nie zabraknie stoiska edukacyjnego Nadleśnictwa Sulechów, stoisk gastronomicznych oraz zabaw i animacji dla najmłodszych. Wstęp wolny.

GUBIN

W tym tygodni u czeka nas finał 61. edycji "Wiosny nad Nysą" w Gubinie. Po raz pierwszy w wyjątkowym miejscu czyli na Wyspie Teatralnej. Bedzie Jarmark Kulinarny, wystąpią: O.S.T.R, Golden Life oraz Wanda i Banda. Szczegóły >>>>

LESZNO DOLNE

W Lesznie Dolnym, w gminie Szprotawa, w sobotę (25.05) odbędzie się festiwal "Na styku kultur". Mamy program wydarzenia:

16.00 – Otwarcie imprezy

16.10 - Występy uczniów Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym im. Jana Brzechwy z oddziałami przedszkolnymi.

17.00 One i On

17.15 – Astry

18.00 – Tulowianki

18.45 – Duet Zuzanna i Hanna Kajfasz

19.15 – Kapela Bajer

21.00 - Polski Zespół Ludowy

22.30 – Zabawa taneczna z DJ Ryśkiem (do godz. 2.00)

WSCHOWA

W sobotę (25.05) o godzinie 19, zespół „Pimpono 2+4” zaskoczy miłośników jazzu spotkaniem ze światem eksperymentalnych dźwięków.

Wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie i będzie pierwszym miejscem nowej trasy koncertowej realizowanej w ramach europejskiego projektu „Better Live”. "Past and Future Don’t Exist and Now Is the Rhythm" to tytuł najnowszego albumu zespołu, którego liderem jest Szymon "Pimpon" Gąsiorek. Muzyk uczył się w szkole muzycznej gry na perkusji klasycznej, ale szukał ciągle czegoś nowego, dlatego też jego zespół w różnych utworach jest podzielony na odrębne sekcje. Jedna gra w jednym pulsie, a druga w drugim. Dwójce bębniarzy towarzyszy czwórka muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych. Krytycy z kolei twierdzą, że to na relacjach między tymi dwoma sekcjami opiera się koncepcja całej płyty.

GORZÓW

Król z orkiestrą

W sobotę (25.05) o godz. 20, do amfiteatru MCK w Parku Siemiradzkiego, powróci cykl „Miej czas na koncerty”. Gwiazdą występu majowego, inaugurującego tegoroczny sezon w będzie ceniony wokalista i kompozytor - Błażej Król, który obchodzi w tym roku 10-lecie swojej kariery solowej. Dodatkowo jubileusz zawodowy łączy się z 40. urodzinami muzyka. To nie koniec atrakcji, gdyż zespół Króla, połączy siły z Gorzowską Orkiestrą Dętą pod dyrekcją Anny Wiśniewskiej. W nowych aranżacjach, połączone siły zagrają przeboje, które muzyk stworzył na przestrzeni tych lat. W tym czasie artysta wydał 7 solowych albumów, został laureatem m.in. „Paszportów Polityki” oraz „Fryderyków”. Wstęp płatny.

Premiera u Osterwy W środę (29.05) o godz. 19, w Teatrze im. J. Osterwy odbędzie się premiera one woman show "No make up" w wykonaniu Karoliny Miłkowskiej, w reżyserii Iwony Kusiak. Wstęp płatny.

Z ironią i dystansem... spektakl teatralny w formie stand-upu, o kobietach - ale nie tylko dla kobiet! Bohaterka kreowana przez Karolinę Miłkowską ma masę uroku... oraz masę problemów, w które często sama się pakuje. W błyskotliwy i humorystyczny sposób prowadzi nas przez mapę swoich upadków, z jednej relacji w następną, aby znowu skończyć ze złamanym sercem... Okazuje się na szczęście, że wszystko może być lekcją - przede wszystkim zrozumienia samej/ego siebie. Gwarantowana solidna porcja śmiechu przyprawiona szczyptą refleksji. Czasem wystarczy zmyć z siebie makijaż oczekiwań, aby być zmianą. - jak podaje opis spektaklu.

ZIELONA GÓRA

Skolik z Soyką W piątek (31.05) o godz. 20, w Zajeździe Kultury odbędzie się koncert zespołu Arek Skolik Trio oraz Stanisława Soyki.

Lider grupy (Skolik) to perkusja, zajmujący czołowe miejsca w ankiecie pisma „Jazz Forum” jako perkusista jazzowy. Należy do grona muzyków o doskonałym warsztacie i poczuciu swingu, co stawia go wśród grona najlepszych perkusistów w kraju. Od wielu lat nagrywał i koncertował z czołówką polskich muzyków jazzowych takich jak: Wojciech Karolak, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak i wielu innych. Towarzyszyć mu będą Tomasz Grzegorski (saksofon) oraz Kajetan Galas (organista i pianista). Wokale wykona natomiast gwiazda wieczoru, wokalista jazzowy, pianista i kompozytor - Stanisław Soyka. W jego dorobku znajdziemy ponad 40 albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady, a krążek „Muzyka i Słowa Stanisław Soyka” został nominowany do „Fryderyka 2020 Album Roku - Pop Alternatywny”. Wstęp płatny.

Wystawa w pałacu

W pałacu w Starym Kisielinie (filia ZOK) można obejrzeć świeżo otwartą wystawę malarstwa. Autorem prac są Ireneusz i Wojciech Pruszyński. Wystawa zagości przez najbliższe trzy tygodnie. Wstęp wolny.

Otwarte piwnice Od czwartku do soboty (30.05-1.06) w Zielonej Górze odbędą się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich.

Dla turystów, ale także i mieszkańców dostępnych będzie prawie 20 historycznych przyziemi, w których zaprezentuje się ponad 30 lubuskich winnic. W każdej piwnicy na gości czekać będą przedstawiciele winnych ogrodów. Będzie można porozmawiać z winiarzami, poznać tajniki produkcji wina, a przede wszystkim spróbować znakomitych trunków. Sam wstęp do piwnic jest bezpłatny. Ci, którzy zapragną degustacji muszą zakupić sobie karnet na 16 (wersja podstawowa) lub 32 (wersja max) porcji degustacyjnych wina. Można wykorzystać je w jednej piwnicy, można w wielu. Karnet jest ważny podczas wszystkich dni trwania imprezy. W programie są ponadto m.in. spacery winiarskie, koncerty w piwnicach i rejsy galarami po Odrze.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach 26.05 – Kobietarg, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

27.05 – Koncert zespołu „Yaktak”, Klub Baloo, Zielona Góra,

31.05-2.06 – Dni Kargowej, GCK Kargowa,

1.06 – Koncert Martyny Jakubowicz, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

1.06 – Jarmark Strzelecki, Stadion Miejski, Strzelce Krajeńskie,

4-6.06 – Warsztaty „Ginące zawody i umiejętności”, Muzeum Etnograficzne, Zielona Góra-Ochla,

6-9.06 – X. Kozzi Film Festival, Biblioteka Norwida, Zielona Góra (Patronat redakcji GL),

7-8.06 – Bachanalia, Zielona Góra,

8-9.06 – Kostrzyn na Fali – święto miasta, Kostrzyn nad Odrą,

9.06 – Koncert „Piotr Schmidt Quintet – Komeda Unknown”, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

14.06 – Music of Buena Vista, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

15.06 – II. Światowy Zlot Śmigłowców, Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra-Przylep,

15-16.06 – Rybobranie, Krosno Odrzańskie,

17.06 – III. Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”, Wymiarki,

21-23.06 – Campowisko „Festiwal podróży”, Świebodzin,

22.06 – Koncert „Bassekou Kouyate & Band”, Amfiteatr MCK- Park Siemiradzkiego, Gorzów,

23-30.06.2024 - 53. Lubuskie Lato Filmowe, Łagów,

28-30.06 – XXXII. Festiwal „Ziemia i Pieśń”, Szprotawa,

10-13.07 - Rap Stacja Festiwal 2024, Sława,

18-24.07 – Zlot Garbusów VW „Garbobranie”, WOSiR Drzonków, Zielona Góra,

19-21.07 – XXX Jarmark Magdaleński, GOK Pszczew,

20.07 – Koncert Lecha Janerki, Amfiteatr MCK- Park Siemiradzkiego, Gorzów,

5-11.08 – Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką, Żarski Dom Kultury,

10.08 – Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego, GOK Pszczew,

21-25.08 – XVI. Solanin Film Festival, Nowa Sól,

23-25.08 – Dni Żar, Żarski Dom Kultury,

26-27.08 – Festiwal Busker Bus, Zielona Góra,

31.08 – Święto Pieczonego Kurczaka, Deszczno,

6-7.09 – Nocny Szlak Kulinarny, Gorzów,

7-15.09 – Dni Zielonej Góry „Winobranie”, Zielona Góra,

11-15.09 - Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji", RCAK Zielona Góra,

20-22.09 – Bachanalia Fantastyczne, Zielona Góra,

