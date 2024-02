Most tymczasowy na Bobrze pod Krosnem Odrzańskim może się zawalić? Kierowcy jeżdżą po nim za szybko!

Pracownicy GDDKiA ostrzegają, że takie użytkowanie może doprowadzić do poważnego uszkodzenia mostu tymczasowego na Bobrze.

- Nie chcielibyśmy, aby w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania kierowców coś się złego z konstrukcją zadziało podczas użytkowania, co mogłoby spowodować jakąś katastrofę - dodaje A. Jakubowska. - Dlatego „dmuchamy na zimne”. Zależy nam bardzo na tym, aby kierowcy stosowali się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu po obiekcie tymczasowym i podnosimy ten problem przy każdej możliwej okazji, aby uczulić jak największe grono osób. Mamy nadzieję, że to przełoży się na większą świadomość kierowców i determinację służb, które na zachowania kierowców mogą wpłynąć.