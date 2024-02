Most w remoncie, rondo w budowie. Część Krosna Odrzańskiego rozkopana. Zobacz, jak wyglądają prace ZDJĘCIA

Podniesienie i remont zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim spędza sen z oczu wielu mieszkańców oraz kierowców, przejeżdżających przez miasto. W związku z inwestycją pojawia się wiele utrudnień, przez które powstają korki w Krośnie Odrzańskim. Do tego most tymczasowy na Odrze, co jakiś czas musi być "łatany".