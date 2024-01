Muzyka taneczna z dawnego Królestwa Węgier, przeboje kinowe z trąbką w ścieżce dźwiękowej i karnawał. Przed nami koncerty w filharmoniach

Trąbka i tańce z regionu hrabiego Drakuli

W piątek (19.01) o godz. 19 w Filharmonii Gorzowskiej, w ramach koncertu „Trąbka w kinie” usłyszymy perełki muzyki filmowej, w której jedną z głównych ról gra ten właśnie instrument. W rolę solisty wcieli się Romain Leleu. To francuski trębacz klasyczny urodzony w Lille. Kształcił się pod kierunkiem Érica Aubiera wstąpił do Conservatoire de Paris . Już w wieku 15 lat i w 2003 roku otrzymał pierwszą nagrodę w dziedzinie trąbki z wyróżnieniem, a następnie nagrodę w dziedzinie muzyki kameralnej. Z szerokim repertuarem, od koncertów barokowych po twórczość nowych dzieł, występuje jako solista we Francji i za granicą, zwłaszcza z Orchestre National de Lille. Od 2018 roku Leleu uczy gry na trąbce w Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Muzyk zaprezentuje w Gorzowie Wlkp. muzykę z filmów: „La strada”, „Śniadanie u Tiffany'ego”, „West Side Story”, „Ojciec chrzestny”, „Chinatown”, „Emmanuele”, „Cinema Paradiso”, „Amerykanin w Paryżu” w opracowaniu na trąbkę i orkiestrę, którą tego wieczoru poprowadzi Rafał Jacek Delekta. Zabrzmią ponadto dość rzadko wykonywane „Tańce z Marosszek” oraz „Tańce z Galanty” autorstwa węgierskiego kompozytora Zoltana Kodaly’ego. Tańce z Marosszék (obecnie Rumunia) pochodzą z dawnego Królestwa Węgier i przywodzą na myśl obraz Transylwanii. Prawdopodobnie utwory te, znane obecnie w wersji instrumentalnej, były pierwotnie śpiewane. Jeszcze do niedawna w każdej wsi można było usłyszeć takie utwory, grane albo na skrzypcach, albo na flecie pasterskim; śpiewali je starzy ludzie.