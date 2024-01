MZK w Gorzowie ma teraz 83 autobusy. Dlaczego przewoźnik sięgnął po kolejne?

Autobusy są „z drugiej ręki”, bo ta opcja pozwala na szybsze nabycie pojazdów niż kupno nowych. Te, autobusy, które do nas właśnie przyjeżdżają – są to MAN-y Lion City A21 – zostały wyprodukowane w 2017, a przez ostatnie lata dowoziły w Austrii dzieci do szkół.

Autobusy będą w leasingu z opcją wykupu. Wartość każdego z nich to 635 tys. zł netto (czyli 781 tys. brutto). Do tego trzeba doliczyć koszt leasingu – to 156,8 tys. zł netto (195,1 tys. zł brutto). Za pozyskanie każdego pojazdu trzeba więc zapłacić 791,9 tys. zł netto (974 tys. zł brutto).

Po spłaceniu leasingu MZK będzie musiał dopłacić po 100 zł netto (123 zł brutto), by mieć autobusy na własność.