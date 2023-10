Na co Zielona Góra powinna wydawać pieniądze? Mieszkańcy podpowiadają

Jeszcze lepsza komunikacja i nowoczesne szkoły

Część mieszkańców uważa, że miasto powinno zrobić wszystko, by jeszcze bardziej wykorzystać ekologiczną miejską komunikację. Wprowadzić nowe kursy, bo nie wszystkie autobusy muszą jeździć przez Centrum Przesiadkowe, przez co wydłuża się czas podróży do celu. Ich zdaniem można wprowadzić linie ekspresowe, pasy drogowe dla autobusów, obniżyć ceny biletów lub wprowadzić darmową komunikację. Można pomyśleć o darmowych parkingach na obrzeżach miasta, by przyjezdni tam zostawiali swoje auta i korzystali z komunikacji miejskiej. Trzeba też budować nowe drogi, wprowadzać nowe rozwiązania komunikacyjne (m.in. przejścia podziemne, kładki dla pieszych).