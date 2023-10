Na torze Nevermind pod Gubinem odbędą się zawody, w których będzie można wygrać 5 tys. zł!

W sobotę (21 października) odbędzie się Puchar toru Nevermind. Podczas tych zawodów uczestnicy będą mieli szansę wygrać nawet 5 tys. zł!

- W organizacji tego wyjątkowego wydarzenia pomoże nam nasz ambasador DRIFT OPEN - mówią właściciele toru Nevermind. - To właśnie oni będą m.in. sędziować Wasze przejazdy. Podzielą się swoim doświadczeniem, które nabyli przez lata, organizując ligę DRIFT OPEN. To wszystko po to, aby stworzyć dla Was jak najzdrowszą rywalizację na naszym torze!