Niebezpieczne przejścia dla pieszych w Krośnie Odrzańskim doświetlone. Lampy przy pasach na ulicy Piastów

W ostatnim czasie przy ulicy Piastów w Krośnie Odrzańskim przebudowano trzy przejścia dla pieszych na wzniesione. Ostatnie z nich wykonano w październiku zeszłego roku. Były to zlikwidowane wcześniej pasy na wysokości lokalnej piekarni.

Wzniesione przejścia dla pieszych miały zwiększyć bezpieczeństwo na ruchliwej ulicy Piastów, zwłaszcza w godzinach szczytu. Na prosty odcinku niektórzy kierowcy potrafili się mocno rozpędzić, co doprowadzało do niebezpiecznych sytuacji. Jedna z nich była tragiczna w skutkach. W kwietniu 2021 roku doszło do śmiertelnego potrącenia. Na miejscu zginął 39-letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci.