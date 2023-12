Nietypowe życzenia świąteczne od urzędników ze Strzelec Kraj. Z dystansem i przymrużeniem oka!

Takich świątecznych życzeń na pewno nie widzieliście. Urzędnicy ze Strzelec Krajeńskich nagrali je z przymrużeniem oka. Była furmanka, koń i sceny rodem z kultowego filmu „Miś”. Nagrywać było trzeba szybko, bo śnieg już topniał! Ale po kolei…

W piątek, 22 grudnia, o poranku w serwisie społecznościowym pojawił się film, na którym urzędnicy ze Strzelec Krajeńskich w nietypowy sposób składają życzenia świąteczne. – To było trochę spontaniczne. Nagrywaliśmy go 8 grudnia. Za oknami leżał jeszcze śnieg, ale zapowiadano już odwilż. Chcieliśmy zdążyć, zanim śnieg stopnieje, chcieliśmy też nawiązać do budowanej obwodnicy naszego miasta – opowiada GL Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich i jeden z bohaterów nagrania. Pomysł był taki, żeby z przymrużeniem oka nawiązać do kultowego filmu „Miś”. Każdy z bohaterów miał więc na sobie odpowiednie stroje (można je zobaczyć na filmie poniżej), udało się zorganizować nawet konia, wóz i woźnicę.

Obwodnica stała się planem filmowym

Koń, wóz i woźnica przyjechali z oddalonego o 5,5 km Lichenia. – Tu ogromne podziękowania dla pana Stanisława Masternaka. Bez jego pomocy naszego pomysłu nie udałoby się zrealizować – uśmiecha się burmistrz Feder. Potrzebna była też zgoda od firmy Colas, która jest generalnym wykonawcą obwodnicy Strzelec Krajeńskich. To właśnie obwodnica miała być planem filmowym, ale oficjalnie jest to wciąż plac budowy. Zgodę wydano, udało się nawet zrealizować jeszcze jeden klip z życzeniami od pracowników firmy Colas.

Obwodnica, czy Tradycja?

No i ruszyli. Na początku koń. Za nim woźnica, czyli pan Stanisław Masternak. Za nim, na wozie, Mateusz Feder i Mateusz Karkoszka (sekretarz Strzelec Kraj.). Stawkę na wozie zamykali Adam Roszak i Łukasz Sitarz, obaj z urzędu gminy. Zdjęcia trwały półtora godziny, powstał z tego 54-sekundowy klip z przymrużeniem oka. Zrealizował go Patryk Bagiński z wydziału komunikacji społecznej. W filmie mowa o narodzinach córki i imieniu, jakie można jej nadać. Obwodnica? A może Tradycja? Bo składanie mieszkańcom bożonarodzeniowych życzeń to już właśnie taka strzelecka tradycja.

Film można zobaczyć tutaj:

Film hitem internetu!

Film błyskawicznie spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem wśród internautów. Polubiło go już grubo ponad tysiąc osób, zamieszczono blisko 200 komentarzy, a odtworzono go, uwaga, 49 tys. razy! A jeśli chodzi o wyczekiwaną przez mieszkańców Strzelec Krajeńskich obwodnicę, to prace idą zgodnie z planem. Zima odpuściła, więc maszyny prawdopodobnie będą mogły wrócić na plac budowy. Otwarcie zaplanowano na listopad 2024 r. Burmistrz Mateusz Feder przekazał nam w tajemnicy, że w przyszłym roku życzenia nagrają już na otwartej drodze…

Wideo Na jarosławskim rynku odsłonięto figurę św. Michała Archanioła