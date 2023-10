Niezwykłe odkrycie w Kostrzynie nad Odrą. Tego jeszcze na terenie zrujnowanej starówki nie odnaleziono

- Wydaje mi się, że w tym miejscu powinno być coś dużego. Mam nadzieję, że to coś ciekawego, a nie jakiś niebezpieczny przedmiot – mówi J. Strózniak. Kopanie nie było łatwe. Plątanina korzeni, gruz. Korzeni było tak dużo, że trzeba było używać pilarek do ich wycinania. Wkrótce oczom poszukiwaczy ukazało się tajemnicze, metalowe, dobrze zachowane urządzenie. Jakie? Tego na początku nie było wiadomo.

Silnik w plątaninie korzeniu o gruzu

Pierwszy taki silnik w muzeum

Na tabliczce znamionowej silnika znajdowała się cyfra „6”, co znaczy, że był on wykorzystywany do agregatów prądotwórczych. Poszukiwacze wspólnie z pracownikami kostrzyńskiego muzeum wydobyli silnik na powierzchnię z głębokiego na około metr wykopu. – To pierwszy taki silnik, jaki znaleźliśmy na terenie kostrzyńskiej starówki – przyznaje Krzysztof Socha, archeolog w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.