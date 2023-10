Kostrzyńskie piwnice znów zaskakują. Znaleziono tam elementy niemieckiego działa przeciwlotniczego

Wracamy do kostrzyńskich piwnic na Starym Mieście, w których od czasu zakończenia II wojny światowej nikogo nie było. Prawie nikogo. Od kilku lat penetrują je bowiem Jarosław Stróżniak i Paweł Piątkiewicz ze stowarzyszenia Perkun. O ich działalności w Kostrzynie i związanych z nią odkryciami pisaliśmy wielokrotnie. Tym razem poszukiwacze zabierają nas do piwnicy, w której byli kilka lat temu. Już samo wejście to podziemi graniczy z cudem. Trzeba się przeciskać wąską szczeliną tuż przy stropie. To trudne i niebezpieczne. Ale poszukiwacze nie dają za wygraną. Mieli trop, który chcieli sprawdzić.