Nowy bachusik w Zielonej Górze odsłonięty. Tym razem to bachantka - Lumella jak na Dzień Kobiet przystało

O tym, że Lumelus będzie miał przyjaciółkę, informowaliśmy przy okazji jego odsłonięcia, czyli 12 listopada ubiegłego roku. Bachusik pojawił się na Winnym Wzgórzu z okazji 70-lecia Lumelu. To 67. dziecko Bachusa. Jego autorem był Artur Wochniak. Teraz rzeźbiarz wykonał także Lumellę.

Lumella trzyma więc w dłoni miernik

Lumelus reprezentuje odlewników i wytapia aluminium. Ma na sobie ciężki fartuch, a w rękach trzyma długą łychę odlewniczą. No i jest beczka obfitości. Lumel ufundował też bachantkę - Lumellę. Dlaczego? Bo obecny Lumel to są dwie firmy, które kontynuują tradycję: Lumel S.A. (Polska) – producent urządzeń automatyki przemysłowej oraz Lumel Alucast Sp. z o.o. (Polska) – producent precyzyjnych odlewów wysokociśnieniowych.

- Lumella trzyma więc w dłoni miernik. I to taki historyczny, z lat 60. – zdradza rzeźbiarz.