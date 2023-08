Nowy wóz strażacki dla OSP Kaława. "Pojazd dużo pomoże nam jakościowo. Zagwarantuje pewność dojazdu na miejsce zdarzenia"

Pierwsi na miejscu zdarzenia

Służba, którą pełnią ochotnicy jest niebezpieczna i wymaga nieustannej gotowości oraz profesjonalizmu. Dlatego powinna być szczególnie doceniana. Jak bardzo potrzebne są inwestycje w strażackie wyposażenie pokazał 2022 rok. Co roku zdarzeń, do których są wzywani lubuscy strażacy jest coraz więcej. Tylko w ubiegłym roku brali udział w ponad dwudziestu tysiącach interwencji. W ponad połowie uczestniczyli właśnie ochotnicy. Ich służba jest nieoceniona, bo to zazwyczaj oni jako pierwsi docierają na miejsca wypadków, do miejsc zagrożeń. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieli nowoczesne wyposażenie i sprawne wozy, które niejednokrotnie zastępują kilkudziesięcioletnie i już mocno wysłużone pojazdy.