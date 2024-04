Odra i Warta przełamały się przed Wielkanocą, a Stilon wysoko pokonał Carinę

Derbowa wygrana Stilonu w Gubinie

Niespodzianka w Bytomiu Odrzańskim

Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański sprawiła niemałą niespodziankę, wysoko pokonując u siebie Górnika Polkowice. Zaskoczeniem jest w tym przypadku nawet nie tyle samo zwycięstwo, co jego rozmiary, bowiem podopieczni trenera Macieja Góreckiego wygrali ze spadkowiczem z II ligi aż 4:0. Wynik już w piątej minucie otworzył Jewhenij Bełycz, a kwadrans później podwyższył Kacper Koppenhagen. Na tym bytomianie nie mieli zamiaru poprzestawać – w 36 minucie na 3:0 strzelił Bartosz Skiba, a tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony gości dobił Mykyta Łoboda. Odrze w odniesieniu zwycięstwa nie przeszkodziła nawet czerwona kartka Jewhenija Semianczuka z 67 minuty.

Przełamanie Warty

W Gorzowie doszło do niezwykle ważnego pojedynku AstroEnergy Warty z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Mecz ten miał duży ciężar gatunkowy nie tylko ze względu na walkę o utrzymanie w lidze, ale również niepewną przyszłość trenera Mateusza Konefała. Pierwsze pół godziny należało do Warciarzy. W 10 minucie gorzowianie objęli prowadzenie, po tym jak Dawid Ufir dostał prostopadłe podanie po prawej stronie pola karnego, błyskawicznie złożył się do strzału i z 14 metrów posłał piłkę po ziemi w dalszy róg bramki, strzeżonej przez Patryka Kukulskiego. Gości ze Śląska dobił w 74 minucie Piotr Majerczyk, wykorzystując dogranie z rzutu rożnego.