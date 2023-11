Oficjalnie: Tramwaje na Dworcową będą jeździć od początku stycznia

Na dzisiejszej ulicy Dworcowej tramwaje zaczęły kursować już w 1899 roku (u zbiegu dzisiejszych ulic Składowej i Spichrzowej zajezdnia tramwajowa była nawet wiele lat po wojnie). Do dworca jeździły one – z kilkoma przerwami – do pierwszych dni stycznia 2012, gdy zostały zawieszone linie 4 i 5. Teraz tramwaje mają wrócić. I prawdopodobnie będzie to już na stałe. Miasto chce bowiem w ciągu najbliższych siedmiu lat wybudować torowisko wzdłuż całej ul. Jancarza. Już w grudniu tego roku rozpocznie się przebudowa tej ulicy (a także ul. Składowej). Ma ona uwzględniać wybudowanie linii wzdłuż ul. Jancarza w ciągu najbliższych lat. W związku z tym droga zostanie zrobiona od skrzyżowania z ul. Dworcową do wysokości PKP Cargo. Na dalszym odcinku ul. Jancarza – od PKP Cargo do skrzyżowania z ul. Sikorskiego w pobliżu sklepu meblowego oraz szkoły – torowisko będzie w miejscu zachodniej nitki ul. Jancarza.