Dobroć powraca, więc warto jest pomagać. Stowarzyszenie robi to już 15 lat! A dzieje się bardzo wiele

Są wśród nas ludzie, dzięki którym rosną nam skrzydła. Na których zawsze możemy liczyć, a oni w zamian niczego nie oczekują. Warto mu podziękować i zgłosić do konkursu Anioł Roku. Organizuje go Stowarzyszenie Warto jest pomagać, które obchodzi swoje 15. urodziny i zaprasza wszystkich na tradycyjną galę.

Zapytaliśmy Lubuszan, z czym kojarzy się im Stowarzyszenie Warto jest pomagać?

- Pomaga chorym dzieciom, zbiera pieniądze na operacje, leczenie, rehabilitacje – mówi emerytka Halina Lubkowska.

- Tak bez zastanowienia, to z koncertami, które odbywając się co roku w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ale na pewno działalność jest szersza – zauważa student Tomek Giżykowski.

- Wiem, że pomaga szpitalowi i hospicjum, przekazuje sprzęt i narzędzia medyczne – podkreśla licealistka Viktoria Mochnacka.

- Z kawiarnią i galerią, w której odbywają się różne wystawy, warsztaty, kursy, konkursy dla dzieci, młodzieży, ale też dla seniorów – wylicza nauczycielka Róża Bułyszko. – Co roku organizuje też akcję „Szkolna wyprawka”. No i konkurs na Anioła Roku.

Działalność stowarzyszenia jest szeroka, zmieniała się z czasem, kiedy to pojawiały się nowe możliwości, zmieniała się siedziba i ludzie, którzy także chcieli wspierać w różny sposób, bo warto jest pomagać.

Warto jest pomagać - zgłoś swojego Anioła Roku

W naszym otoczeniu jest wiele osób, firm, instytucji, które wspierają innych ludzi w potrzebie. Nie oczekują w zamian podziękowań, bo mają dobre serca i potrzebę dzielenia się tym, co posiadają. Jednak warto uhonorować ich symboliczną statuetką i nazwać Aniołem Roku. Temu właśnie służy pl Każdy z nas może wskazać osobę, firmę, organizację i instytucję, której należy się nagroda – Anioł Roku, za pomoc innym – zachęca prezes Stowarzyszenia Warto jest pomagać dr Grzegorz Hryniewicz. – Formularz można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jest prosty do wypełniania, trzeba uzasadnić swój wybór. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 3 grudnia br. Potem zbierze się Kapituła i wybierze tych, którym wręczymy podziękowania i statuetki. Każdy członek jury, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele lokalnych mediów, przyzna od 1 do 10 punktów każdej kandydaturze. Zwycięża ta, która otrzyma najwięcej punktów w danej kategorii. Wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu charytatywnego.

W siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Wazów w Zielonej Górze odbywają się warsztaty udzielania pierwszej pomocy Jacek Katos, Mariusz Kapała - GL

Gala Warto jest pomagać w hali CRS

Tegoroczna Gala Warto jest pomagać odbędzie się w tym roku 16 grudnia o godzinie 19.00 w hali widowiskowo-sportowej Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Pod dyrekcją Wojciecha Zandeckiego zagra Orkiestra Warto jest pomagać, wystąpią: Tatiana Okupnik, Reni Jusis, Halina Benedyk i Marco Antonelli, Natalia Grosiak (Mikromusic), Wiktor Dyduła oraz Studio Atut - ZOK Zielona Góra. Koncert poprowadzą znani kabareciarze: Joanna Kołaczkowska i Leszek Jenek. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia (Anna Ulanowska, Tymoteusz Ulanowski i Lucek Wilk).

Wojciech Zandecki, dyrygent, aranżer i kierownik muzyczny Orkiestry Warto Jest Pomagać zachęca do udziału w imprezie i przyznaje, że muzycy pracują już intensywnie nad programem. Każdego roku przyjeżdżają różne gwiazdy, z nowymi piosenkami, trzeba je opracować, by na gali nie było żadnej improwizacji. 40-osobowa orkiestra zawsze zapięta jest na ostatni guzik. Improwizacji za to można spodziewać się ze strony prowadzących koncert Joanny Kołaczkowskiej i Leszka Jenka. Para już miała okazję być gospodarzami gali i jak się mogliśmy przekonać, oprócz przygotowanego scenariusza, wiele było odniesień do tego, co aktualnie działo się wśród publiczności i na scenie. Nic dziwnego artyści znają się jeszcze z czasów studenckich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i z kabaretu Potem, w którym swego czasu występowali. Tradycyjnie podczas gali zostanie zorganizowany świąteczny kiermasz. Uzyskane ze sprzedaży fundusze zasilą konta podopiecznych stowarzyszenia. Nawet w pandemii - gdy już można było organizować imprezy masowe - odbyła się Gala Warto jest pomagać. Choć uczestnicy wydarzenia musieli siedzieć w maseczkach Jacek Katos, Mariusz Kapała - GL

Zaczęło się od kolęd

Gala połączona zostanie z jubileuszem, 15-leciem Stowarzyszenia Warto jest pomagać. Jakie były jego początki?

- Obudziłem się pewnego jesiennego dnia, a w mojej głowie była jedna myśl, muszę zorganizować koncert kolęd. Kolędy dają ciepło, wprowadzają magiczny nastrój. Sprawią przyjemność wielu ludziom. Po chwili pojawił się kolejny pomysł, będzie jeszcze przyjemniej, jeżeli pieniądze zgromadzone z koncertu wspomogą tych najbardziej potrzebujących... – wspomina Grzegorz Hryniewicz.

I tak zorganizowana została pierwsza edycja akcji Warto jest pomagać, która wsparła dzieci, mieszkające razem z mamami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Druga edycja poświęcona została budowie domu seniora – hospicjum. Trzecia edycja wyjątkowo została zorganizowana w czerwcu. Z potrzeby ratowania wzroku Hani, dziewczynki, która chorowała na białaczkę szpikową. - Pamiętam te pierwsze koncerty, organizowane w kościele. Od początku miały swoją magię. Nic dziwnego, że cieszyły się popularnością i mieszkańcy dopytywali się, czy będą kolejne. Nie było innego wyjścia. W tym roku gala odbędzie się już po raz 19. I jak zawsze nie może mnie na niej zabraknąć – podkreśla Krystyna Podwińska.

W Stowarzyszeniu Warto jest pomagać odbywają się warsztaty kulinarne Jacek Katos, Mariusz Kapała - GL

Centrum Pomocy Warto jest pomagać w nowej siedzibie

Stowarzyszenie pomaga w różny sposób, m.in. warsztaty. Jedne z nich poświęcone są udzielaniu pierwszej pomocy.

– Pomysł bezpłatnych warsztatów zrodził się podczas rozmowy z Grzegorzem Hryniewiczem, , który kiedyś także udzielał się w Sztabie Ratownictwa. Doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby organizować cykliczne, darmowe warsztaty dla mieszkańców miasta. I tak też się stało – mówił nam Krzysztof Niciński ze Sztabu Ratownictwa Zielona Góra. - Osoba, która doskonale zna zasady udzielania pomocy, jest bardziej pewna siebie, skłonna podjąć natychmiastowe działanie i potrafi zapanować nad sobą w trudnych okolicznościach. Zdaniem Stanisławy Nowackiej, takie warsztaty są bardzo potrzebne, bo wydaje się, że człowiek niby wie, jak się ma zachować w sytuacji, gdy ktoś zemdleje, ale jak przychodzi co do czego, to zupełnie traci głowę. Najmłodsza uczestniczka warsztatów miała 8 lat, najstarsza – ponad 70.

Pani Stanisława zauważa, że i inne zajęcia przyciągają do siedziby stowarzyszenia seniorów jak choćby warsztaty kulinarne czy z rękodzieła. Ale i dla dzieci czy młodzieży imprez i zajęć nie brakuje. Dzieje się tak od 2021 roku, kiedy to stowarzyszenie przeniosło się do nowej siedziby w Parku Tysiąclecia. Budynek stał pusty, nie było na niego pomysłu.

- To dobre miejsce na kawiarenkę, galerię, z której dochód wzbogaci konto 200 podopiecznych – mówili wówczas członkowie stowarzyszenia, a głowy mieli pełne pomysłów. Stąd wystawy, konkursy, turnieje. Niektóre cieszą się tak dużą popularnością, że trzeba wstrzymywać zapisy. Tak było np. w przypadku turnieju szachowego, który poprowadziła dr Joanna Solan.

warto jest pomagać. Wsparcie dla szpitala

Stowarzyszenie Warto jest pomagać systematycznie też wspiera Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Przeprowadziło m.in. zbiórkę pieniędzy na potrzeby pacjentów Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Zebrana kwota ponad 60 tys. zł pozwoliła na kupno sprzętu dla pracowni urodynamiki i uroterapii, działającej w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Inny przykład? W tym miesiącu Grzegorz Hryniewicz, prezes Warto jest pomagać , przekazał na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego aparat do pomiaru INR, a na blok operacyjny CZMiD trafiły warte ok. 15 tys. zł specjalistyczne narzędzia.

- A ja pamiętaj, jak w czasie pandemii, członkowie i wolontariusze stowarzyszenia rozdawali żele do dezynfekcji. 4 tysiące sztuk kupili – wspomina Wiesława Michalska. - No i rozdawali też maseczki… Robią wiele wspaniałych rzeczy. I niech dalej pomagają.

- Jestem zdrowy, pomagam, dzięki temu mogą realizować swoje plany. Ale nie wiadomo, co nas w życiu spotka. Głęboko wierzę, że dobro powraca ze zdwojoną siłą. I to staram się wpajać naszym wolontariuszom – mówi Grzegorz Hryniewicz. – Nic byśmy nie zrobili bez wspaniałych ludzi, którzy są z nami i przez te wszystkie lata nie liczą godzin, bo zawsze gotowi są pomagać. Dziękuję wszystkim, którzy przekazują nam 1 czy teraz 1,5 proc. podatku. Dzięki tym pieniądzom chore dzieci mogą jeździć do różnych ośrodków na leczenie, wiele osób korzystać ze wsparcia przy zakupie np. protez czy sprzętu, potrzebnego do rehabilitacji czy funkcjonowania w życiu. Mam nadzieję, że nadal będziemy mogli pomagać i nie zabraknie tych, którzy zechcą nam pomóc. Bo warto jest pomagać!