Pamięć o Grażynie Wojciechowskiej zostanie na lata. Tablica pamiątkowa odsłonięta

Wzruszona na uroczystości odsłonięcia tablicy była Izabela Wojciechowska, córka zmarłej radnej.

- Moja mama zawsze mówiła: „Jestem stąd, znacie mnie, wiecie, kim jestem, jakie wartości reprezentuję, co jet moim celem”. Oczywiście była nieustępliwa, często trudna, kapryśna, ale jak postawiła sobie jakieś zadanie do wykonania, to wtedy była bezkompromisowa. Wspierała utalentowaną młodzież, dbała o seniorów, była empatyczna, wrażliwa i uważna wobec drugiego człowieka. Ona nigdy nie mówiła, że idzie do pracy. Ona mówiła, że idzie na sesję, na spotkanie, do fundacji. Zawsze pewna optymizmu i energii. Kochała miasto miłością czystą – mówiła córka Wójciechowskiej.