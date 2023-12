Pięć osób poszkodowanych w wypadku w Niemczech niedaleko Kostrzyna. Na miejscu pomagał strażak z OSP Krzeszyce

Wypadek, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie, spowodował ogromne utrudnienia przy wjeździe do Kostrzyna nad Odrą od strony Niemiec. Przez kilka godzin droga prowadząca na most nad Odrą była zablokowana. Na miejscu pracowały służby. Dotarło kilka zastępów niemieckiej straży pożarnej, załogi pogotowia i policja. Znamy więcej szczegółów tego zdarzenia.