Pomaganie daje wiele radości, czyli spotkanie stowarzyszenia Ludzie dla Ludzi. Mecenat Złotego Serca

Paczki trafiły nie tylko do domów pomocy społecznej

- To są setki, żeby nie powiedzieć tysiące, paczek przygotowanych i rozniesionych przez radną Szymkowiak i jej pomocników. Bogate paczki żywnościowe, ale i rzeczowe. Koce, pościele… Wszystko to, o czym marzyli zielonogórzanie, których nie było stać na zakup pewnych rzeczy. Podziękowania należą się także sponsorom, którzy nie tylko podczas świąt pomagają, ale i przez cały rok – mówiła radna Bożena Ronowicz, podkreślając, że tylko do domów pomocy społecznej trafiło 250 paczek. Część darów została też przekazana do parafii i za ich pośrednictwem trafiła do mieszkańców.