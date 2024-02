Powstaje film dokumentalny o baletnicach w Zielonej Górze. Kto za kamerą?

Nie tylko Baletnica w mieście

Paweł Janczaruk: Przyszedł czas na film dokumentalny

Niedawno pisaliśmy o kolejnym projekcie Pawła Janczaruka – o komisie „Baletnica w Krainie Czarów” To w pełni fotorealistyczne, 48- stronicowe wydawnictwo zrealizowane w całości na terenie Zielonej Góry, ilustracje są czarno-białe. Ich bohaterką jest baletnica Natasza Woźniak.

Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Na film dokumentalny. Choć za kamerę artysta chwycił już wcześniej, bo w czasie pandemii. Wówczas realizował taneczne etiudy. To było ciekawe doświadczenie, uchwycić odpowiednie momenty zajęć z baletu, prowadzone przez Anielę Annę Sidło.

- Teraz chcę zrobić dokument, pokazujący dwie baletnice: 13-letnią Nataszę Woźniak, która uczy się obecnie w Szkole Baletowej w Poznaniu i Viktorię Liubarets, ukraińską artystkę baletowa. Świat dwóch pokoleń i spojrzenie na balet przez pryzmat przekazywania doświadczenia przez znaną nie tylko w Ukrainie baletnicę osobie, która dopiero zaczyna swoją karierę i będzie zachwycać publiczność swoim przekazem. Bo przecież każda baletnica mimo że odtwarza pewną choreografię to wnosi też siebie w to, co realizuje na scenie– mówi Paweł Janczaruk. – Podobnie jest z fotografią. Zdjęcie to nie jest przyjemny do oglądania obrazek. Jest pewnym przekazem emocji, historią, którą chce opowiedzieć ten, który tę fotografię tworzy.

Dzięki uprzejmości właścicieli różnych placówek w mieście film może być realizowany w pomieszczeniach Tancbudy, Domu Harcerza czy salach Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

- Jestem za to bardzo wdzięczny dyrektorkom: Izabeli Kumor-Pilarczyk, Kindze Krutulskiej oraz Filipowi Czeszykowi za pomoc w realizacji dokumentu – podkreśla autor projektu. I dodaje, że łatwiej ułożyć mu jakąś historię ze zdjęć niż filmowych ujęć, ale montaż obrazu, dźwięku to ciekawe doświadczenie, które z pewnością wykorzysta w przyszłości.