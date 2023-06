Taniec nas uratuje, czyli wieczór premier w Domu Harcerza w Zielonej Górze! Ależ to były emocje!

Taniec, emocje, refleksje, czyli wieczór w Domu Harcerza

„Tańczy, tańczmy, inaczej będziemy zgubieni”.

- My opowiadamy pewne historie, budujemy ładunek emocjonalny… W spektaklu pierwszej grupy projektowej nawiązaliśmy do mowy nienawiści, do tego, co może w dobie internetu spotkać każdego z nas. Warto o tym głośno mówić – podkreśla Marek Zadłuży i mówi o kolejnej premierze, która jest bardziej formą performatywną niż taneczną. – Nawiązaliśmy tu do hasła znanej choreografki, Piny Bausch, która powiedziała: „Tańczy, tańczmy, inaczej będziemy zgubieni”. Upraszczając chcemy przekazać, że taniec może być remedium na zło tego świata.

Jak podkreśla Paweł Matyasik, w Domu Harcerza odbywają się warsztaty, ćwiczenia improwizacyjne, zbieranie materiałów muzycznych, wrażeniowych. Towarzyszy temu duże emocjonalnych przeżyć, rozwój twórczy.

- To co robimy, to są rzeczy niszowe, alternatywne, ale prawdziwe, ludzkie. Pracujemy na improwizacji, ale mając w pamięci słowa mistrza Jana Peszka: Najlepsza improwizacja jest taka, która jest dobrze przygotowana. To kwintesencja naszej pracy – zauważa Paweł Matyasik.