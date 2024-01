Pożegnanie bryg. Mariusza Morawskiego, komendanta KP PSP w Żarach. Po 27 latach odchodzi na emeryturę

Bryg. Mariusz Morawski, komendant KP PSP w Żarach odszedł na emeryturę. W czwartek 11 stycznia pożegnał się oficjalnie ze swoimi podwładnymi oraz przedstawicielami wszystkich instytucji, z którymi współpracował. Na emeryturę odchodzi po 27 latach służby. Jak podkreślał, niewiele brakowało, a studiowałby historię lub archeologię, bo takie miał plany po skończeniu szkoł średniej. Ale koledzy namówili go, żeby zdawał do szkoły oficerskiej. Jak się okazuje, to był słuszny wybór.