PZPN chce wspierać przebudowę stadionu w Gorzowie. Przetarg już w przyszłym roku

- Widzieliśmy dzisiaj, że dokumenty w sprawie budowy, cała masa pozwoleń, są już gotowe. Bardzo nas to cieszy, będziemy pomagać w miarę naszych możliwości – mówił we wtorek 20 lutego w Gorzowie Cezary Kulesza, prezes PZPN. Przyjechał do Gorzowa m.in. w związku z planowaną przebudową stadionu przy ul. Olimpijskiej.