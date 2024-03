Nie tylko Skokowa w Zielonej Górze się zmienia, czyli remonty ulic w mieście. To 34 zadania

Rozpoczęły się remonty dróg w mieście. W harmonogramie robót rozpisano 34 zadania, koszt całej inwestycji wyniesie 50 milionów złotych. Połowę tej kwoty udało się miastu pozyskać z Funduszu Rozwoju Dróg. Które ulice zostaną zmodernizowane w pierwszej kolejności?

Inwestycje drogowe już trwają. Ulica Nowa – na odcinku od Strzeleckiej do Pileckiego – jest już prawie jak nowa. Trzeba jeszcze tylko poprawić niektóre miejsca. W tym rejonie miasta mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami, bo do zrobienia jest też ulica Lechitów.

Nowe nawierzchnie zyska wiele ulic

- Jak to? Przecież ta ulica była remontowana w zeszłym roku. Dobrze wszyscy pamiętamy, jak musieliśmy jeździć dziwnymi objazdami, robiąc zygzaki – mówi jeden z mieszkańców. Okazuje się, że inwestycje nie mogła być wtedy zakończona. Bo było wiadomo, że znów zostanie w niektórych miejscach rozkopana, a to za sprawą prowadzonych inwestycji przez wodociągi. Teraz znów można wrócić do tego zdania. Nową nawierzchnię ma też ulica Św. Huberta w Zielonej Górze Ochli. Także w innym sołectwie – w Przylepie będziemy jeździć jak po stole ulicą Skokową. Jak nowy jest też miejski odcinek drogi Zatonie – Niedoradz. Niebawem rozpocznie się też modernizacji ulicy Żytniej, a przy Mieczykowej zostanie zamontowana mulda, by kierowcy zwalniali w tym miejscu.

Zaplanowanych do remontu ulic w mieście jest dużo więcej, podzielono je na 13 pakietów. Przetargi na nie zostały już ogłoszone lub stanie się to w najbliższym czasie. I tak wiadomo już, że niedługo rozpoczną się roboty budowlane na Chynowie. Wyremontowane zostaną tam trzy ulice: Oliwkowa, Karminowa, Kremowa.

Kolejka ulic do remontu

Gdzie możemy się jeszcze spodziewać utrudnień w ruchu z powodu drogowych inwestycji? W tym roku zmodernizowane zostaną jeszcze ulice na osiedlu Zastalowskim, które rozrasta się coraz bardziej, powstają nowe bloki. Tu nowej nawierzchni doczeka się ul. Anny Jagiellonki, powstanie też nowy odcinek ulicy i miejsca do parkowania. Wyremontowana zostanie także ul. Zamoyskiego. Natomiast na osiedlu Mazurskim rozbudowana będzie ul. Suwalska.

Co jeszcze zaplanowano? Budowę małego ronda na skrzyżowaniu Pionierów Lubuskich-Pocztowa w Starym Kisielinie, remonty ulic: Zawiszy Czarnego, Kąpielowa. Zmieni się też Łużycka (fragment nad rowerostradą – Zielona Strzała), Rzeźniczaka (dwa odcinki), Spawaczy, Zdrojowa, Prosta, część ulicy Zjednoczenia (od ronda PCK do zjazdu do galerii handlowej), ul. Zawada-Szkolna (odcinek Torfowa-Sportowa), Zawadzkiego „Zośki” (odcinek Zachodnia-Ptasia) i Francuska (odcinek Łużycka-Słowacka).

To jeszcze nie wszystko. Na dalszych miejscach zapisano ulice: Sorbską, Podgórną (fragment), Łużycką (odcinek), Wyszyńskiego (odcinek do poszerzenia). Wiadomo, że i te remonty nie zaspokoją wszystkich potrzeb mieszkańców. Miasto będzie się starać pozyskać kolejne zewnętrzne fundusze na następne modernizacje ulic. Pamiętajmy też o większych inwestycjach drogowych, które będą nas czekać, to m.in. budowa Trasy Aglomeracyjnej czy obwodnicy zachodniej.

Budujemy nowe drogi

Przypomnijmy, że Trasa Aglomeracyjna pobiegnie od ronda Haliny Lubicz ulicą Zacisze, potem nowym szlakiem, z prawej strony (jadąc od Zacisza) mostku, dalej do torów kolejowych (na Żary). Tu powstanie nowy wiadukt i dalej prosto do kolejnych torów kolejowych (na Poznań) i pobiegnie wzdłuż nich, by w pobliżu zakładu kostki brukowej wyjść na ulicę Foluszową. Tu pójdzie zakrętem, omijając ogródki działkowe i zakończy się na nowo wybudowanym rondzie (między rondem Piastów a rondem Ireny Sendlerowej) na Trasie Północnej. Tu połączy się z planowaną obwodnicą zachodnią, która przez nowy most w Pomorsku pobiegnie aż do Sulechowa…

