Rusza budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Drogą będzie można pojechać za trzy lata!

Wyprowadzi ruch na zewnątrz miasta

Według planu nowa obwodnica Strzelec Krajeńskich zostanie oddana do użytku za 3 lata. Droga ma usprawnić płynność ruchu samochodowego, ale przede wszystkim zwiększyć spokój i bezpieczeństwo mieszkańców.

- Dzięki budowie obwodnicy ruch tranzytowy zostanie wyciągnięty na zewnątrz miasta. Oznacza to, że te tysiące pojazdów nie będzie zakłócało miru domowego, nie będzie powodowało dewastacji tego zabytkowego centrum miasta, nie będzie emitowało tyle hałasu, tyle spalin co teraz, a to oznacza podniesienie jakości życia mieszkańców. Jest to nieoceniona wartość tego zadania - mówi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

