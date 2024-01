Ruszają wizyty duszpasterskie. Kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie w Gorzowie?

Do wizyty duszpasterskiej należy się odpowiednio przygotować. Warto zadbać przede wszystkim o:

Na wizytę duszpasterską, która powinna mieć charakter małej liturgii sprawowanej w domowym kościele przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, kładziemy Pismo Święte, zapalamy świece, stawiamy krzyż, wodę święconą i kropidło. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii do sprawdzenia. Dotyczy to zwłaszcza kandydatów do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. Niech ten dzień zgromadzi całą rodzinę i stanie się swoistym świętem dla wszystkich domowników - informuje parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gorzowie.