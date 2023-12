Mali Gorzowiacy rozpoczęli kolędowanie od kościoła do kościoła

- W tradycji kolędowania jest chodzenie od domu do domu. Gdybyśmy jednak chcieli przyjść do waszych mieszkań, pewnie ciężko byłoby się pomieścić. Dlatego odwiedzamy kościoły w różnych częściach miasta – mówiła w sobotni wieczór do widzów Maria Szupiluk. Wraz z mężem Krzysztofem prowadzi zespół tańca Mali Gorzowiacy, w którym w czterech grupach wiekowych występuje sto kilkadziesiąt osób.