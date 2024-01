„Rzeź niewiniątek” w Sopocie. Zastal Zielona Góra poległ w starciu z silnym Treflem

Trefl – Zastal 124:74

Ten mecz zakończył się właściwie po pierwszej kwarcie. Zastal jeszcze wtedy miał trochę siły i chęci, by rywalizować z faworyzowaną ekipą Trefla. Sopocianie wprawdzie jako pierwsi objęli prowadzenie, ale Zastal był blisko. W 9 minucie po punktach Jeraiha Horne’a goście wyszli nawet na prowadzenie 19:17. Pierwszą kwartę gospodarze zakończyli jednak na trzypunktowym plusie 22:19. Na tym właściwie można zakończyć relacjonowanie przebiegu tego spotkania. Na początku drugiej kwarty za drugi techniczny ławkę rezerwowych opuścić musiał trener Zastalu David Dedek. Z jego podopiecznych zupełnie uszło powietrze. Już do przerwy Trefl prowadził 57:36. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Przewaga podopiecznych Żana Tabaka po trzech kwartach wzrosła do ponad 40 punktów. Na tablicy widniał wynik 87:53. Ostatecznie spotkanie zakończyło się rekordowym, pięćdziesięciopunktowym zwycięstwem bardzo dobrze dysponowanej drużyny Trefla.