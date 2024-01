Czarne chmury rozgonione? Chyba tak! Zastal Zielona Góra wreszcie czeka lepsza przyszłość

Zastal łapie finansowy oddech

Od dłuższego czasu w zielonogórskim światku koszykarskim głośno mówiło się o pomocy, jakiej zadłużonej sportowej spółce akcyjnej Grono mają udzielić zielonogórski Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Zakaz transferowy został zdjęty w czwartek 18 stycznia. To efekt porozumienia z kilkoma zielonogórskim firmami, które zdecydowały się pokryć dziurę budżetową w klubie. To oznacza, że trener Zastalu David Dedek będzie mógł w niedzielę 21 stycznia, w wyjazdowym meczu przeciwko Treflowi Sopot skorzystać z usług Czarnogórca Gligorije’a Rakocevica. Center, grający do tej pory w drużynie Arrivy Polskiego Cukru Toruń, podpisał umowę z zielonogórskim klubem. Na dniach do zespołu na dojść zawodnik na pozycji 2/3.