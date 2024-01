Sprawdź, kto i jak pomaga zwierzętom w gminie Nowa Sól. To tutaj zawsze możesz zadzwonić: zgłosić problem lub prosić o pomoc

W Starym Stawie, blisko lasu mroźnym wieczorem jeszcze na koniec listopada wybudził się jeż, który wzbudził zainteresowanie mieszkańców.

– Jeden z sąsiadów zaraz przyniósł worek słomy, żeby go ogrzać. Ja wzięłam karton i jasiek, żeby go zabezpieczyć. I zaczęłam dzwonić na numer kierownika referatu gospodarczego. Ale nie odbierał – opowiada historię Alfreda Baranowska. SMS z prośbą o odebranie telefonu wysłała też radna Monika Ostrowska. – Było bardzo zimno. Nie wiedzieliśmy, gdzie jeszcze dzwonić. Żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy. Pomyślałam, że pan Marcin Walasek prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy Parku Krasnala, zadzwoniłam do niego po pomoc. Ale to nie może tak być, że nie ma informacji dla mieszkańców w takich sprawach – dodaje mieszkanka Starego Stawu.