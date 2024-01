Sukcesy wokalistów z Domu Harcerza w Zielonej Górze. Studio Piosenki Rezonans ma się czym chwalić

Młode talenty wokalne ze Studia Piosenki Rezonans w Zielonej Górze

To tylko jeden z wielu sukcesów, odniesionych w ostatnim czasie przez wychowanków „Studia Piosenki „Rezonans” z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze. W Warszawie odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Online pod nazwą "MŁODE TALENTY WOKALNE". Wydarzenie to, realizowane w formule online, przyciągnęło uwagę miłośników muzyki z całego kraju. W kategorii wiekowej 8-10 lat wyróżniła się Barbara Jankowska, zdobywając III miejsce i uznanie komisji artystycznej. Równie godne podkreślenia są osiągnięcia Mateusza Drozda, który otrzymał wyróżnienie specjalne w tej samej kategorii wiekowej. Ponadto cenne wyróżnienia specjalne przypadły Idze Walickiej (kat. do lat 7), Leonowi Szczygłowi (kat. 11-13 lat) oraz Adamowi Skalskiemu (kat. 14-17 lat).

Nagroda za nagrodą, czyli kolejne festiwale piosenki

W tym samym czasie, również online w Warszawie, trwał VI Ogólnopolski Domowy Festiwal Piosenki. Wyjątkowym udziałem w tym wydarzeniu mogło się pochwalić doświadczone wokalnie rodzeństwo, Maja i Jakub Sułtanowscy. Oceniani przez jury w najstarszej kategorii wiekowej, czyli Piosenka Polska od lat 18, Maja zdobyła I miejsce, podczas gdy Jakub został uhonorowany cennym wyróżnieniem. To kolejne osiągnięcia, które przyczyniają się do promocji młodych talentów muzycznych w Polsce.

Zaśpiewaj ze mną na płycie, czyli jak śpiewają wokaliści z Rezonansu

Pod koniec roku 2023 Maria Skowyra, reprezentująca Studio Piosenki „Rezonans”, osiągnęła sukces na Ogólnopolskim Festiwalu Słowa i Piosenki Patriotycznej „BIAŁO-CZERWONA” w Warszawie, który odbył się w formie online. Maria zdobyła zaszczytne III miejsce w kat. Piosenka do lat 12, co stanowi kolejny triumf dla Studia Piosenki „Rezonans” i potwierdzenie talentu młodych artystów.

Zmierzając do Ciebie, zmierzając do marzeń. Sukcesy wokalistów z Rezonansu

W Warszawie w formule online odbył się także Międzynarodowy Festiwal Piosenki „#SINGING”, na którym wychowankowie „Rezonansu” świętowali kolejne sukcesy. Komisja artystyczna podjęła decyzję o przyznaniu I miejsca w kat. od 18 lat Mai Sułtanowskiej, natomiast III miejsca w tej samej kategorii wiekowej bratu Mai - Jakubowi Sułtanowskiemu. W kategorii do lat 10, zaszczytne III miejsce zdobyła Basia Jankowska. Wcześniej Basia odniosła także triumf podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Online „ZMIERZAJĄC DO CIEBIE, ZMIERZAJĄC DO MARZEŃ” w Inowrocławiu. W finale festiwalu jurorzy uhonorowali Basię Jankowską, przyznając jej II miejsce w kat. do 9 lat.