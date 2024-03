Sulechów. Komitet Wyborców Wojciecha Sołtysa przedstawia kandydatów do rady. Kto powalczy o mandaty?

Wybory 2024. Działając wspólnie, możemy więcej

Platforma do wymiany myśli i pomysłów

Na listach wyborczych znaleźć można zarówno znane nazwiska, jak i kilkanaście zupełnie nowych twarzy. To świadczy o różnorodności i chęci zaangażowania różnych grup społecznych w proces decyzyjny na szczeblu lokalnym.

Kandydaci nie tylko przedstawiają swoje doświadczenie i kompetencje, ale także starają się słuchać opinii mieszkańców, zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Spotkania z sołectwami oraz innymi społecznościami lokalnymi mają na celu stworzenie platformy do otwartej wymiany myśli i pomysłów.

Wojciech Sołtys podkreśla, że z sukcesami zrealizowane w poprzednich latach projekty infrastrukturalne, edukacyjne i społeczne stanowią solidną bazę do kontynuacji rozwoju gminy. Jednakże, zwraca uwagę na konieczność adaptacji do zmieniających się warunków i potrzeb społeczności lokalnej.

Obywatele Sulechowa z pewnością czekają na konkretne propozycje i plany kandydatów oraz na potwierdzenie, czy wspólne hasło "Działając wspólnie, możemy więcej" przekuje się w konkretną politykę lokalną, odpowiadającą na rzeczywiste wyzwania stojące przed gminą.