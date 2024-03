Konwencja wyborcza Trzeciej Drogi. Kto wystartuje po mandaty radnych w województwie lubuskim?

Za nami konwencja Trzeciej Drogi, na której ogłoszeni zostali kandydaci do wyborów samorządowych. Podczas spotkania ogłoszone zostało hasło wyborcze, a brzmi ono: ,,Nowoczesne rozwiązania, tradycyjne wartości”.

Jak mówił poseł Stanisław Tomczyszyn - kandydaci Trzeciej Drogi do sejmiku województwa, rad powiatu czy gmin to ludzie, którzy są znani w swoich środowiskach, bo nieobojętne im to, co dzieje się w ich małych ojczyznach. Dlatego są gwarantem, że będą dbać o nasze interesy i sprawiać, że będą powstawać nowe drogi, żłobki i przedszkola, nowe, atrakcyjne miejsca pracy…

Trzecia Droga: - Potrafimy współpracować, a to jest bardzo ważne

Zdaniem Stanisława Tomczyszyna - Trzecia Droga w województwie lubuskim może nawet zająć drugie miejsce w wyborach samorządowych, bo takie są notowania i taką popularnością cieszy się w regionie to ugrupowanie. - Jesteśmy alternatywą dla zwaśnionych partii. My pokazujemy, że można współpracować dla dobra nas wszystkich, że można pogodzić tradycyjne wartości z nowoczesnością. My się tu uzupełniamy i wypracowujemy najlepsze z najlepszych rozwiązań – podkreślał Tomasz Siemiński, kandydat Polska 20250 do sejmiku lubuskiego.

Trzecia Droga: - Razem zmienimy region na lepszy

Zdaniem Arkadiusza Dąbrowskiego, kandydata PSL do sejmiku, dobrze by było gdybyśmy mogli w regionie nadal rządzić. Pokazaliśmy, że wspólnie z Koalicją Obywatelską potrafimy zmieniać województwo i dobrze wykorzystywać unijne fundusze.

Co chcieliby zmienić kandydaci Trzeciej Drogi? M.in. chcieliby, zrównoważonego rozwoju całego województwa, by jak najwięcej dróg zostało wyremontowanych, by powstała obwodnica Kargowej, chcieliby opracować specjalny wojewódzki program, który wspierałby schroniska dla bezdomnych zwierząt czy też by wybudowane zostały obiekty sportowe w wielu lubuskich miejscowościach.

Na scenie prezentowali się kandydaci Trzeciej Drogi. Jakie nazwiska pokazywane były na tablicach? Udało się nam zapisać m.in. takie: Edward Fedko, Marek Halasz, Tomasz Siemiński, Łukasz Rut, Anna Chinalska, Elżbieta Olga Polak, Zbigniew Kołodziej, Magdalena Dec, Łukasz Matyjasek, Bogusława Strojnowska, Mieczysław Mołodciak, Iwona Koteczka, Jacek Czerepko, Tadeusz Maciasowicz, Małgorzata Kaczmarczyk, Andrzej Gembara, Urszula Grubizna, Anatol Kałaszynikow…

