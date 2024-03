Szczury w centrum Kostrzyna! Przegryzają rury, wchodzą do domów

- Ta sprawa trwa już od dłuższego czasu. Dwa lata temu szczur wyszedł nam z toalety na parterze domu. Na ogrodzie było widać ich nory, kopały tunele, przedostały się do studzienki rewizyjnej – relacjonuje Stanisław Masztalerz, mieszkaniec ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą.

Szczury przegryzły rurę

Miarka się przebrała, gdy pan Stanisław wyjechał na trzy tygodnie. Po powrocie zauważył… przegryzioną rurę kanalizacyjną. To sprawka szczurów, które pod nieobecność domowników w ten właśnie sposób dostały się do domu. – Wezwany na miejsce hydraulik powiedział, że nie widział czegoś takiego od 40 lat – przyznaje S. Mastalerz.

To informacja, którą przekazali nam Czytelnicy. Przy ul. Jagiellońskiej zadomowiły się szczury. Żyją pod ziemią, przechadzają się chodnikami i kompletnie nie zwracają uwagi na ludzi. Nie boją się…

Problem ze szczurami w Kostrzynie

To nie pierwszy raz, gdy szczury uprzykrzają życie mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Na łamach GL pisaliśmy o tym problemie już kilka razy. W 2017 i 2018 Gryzonie straszyły matki z dziećmi, które spędzały czas w parku miejskim. W 2019 grasowały przy ul. Jagiellońskiej. Za każdym razem władze miasta reagowały na sygnały naszych Czytelników i we wskazanych miejscach prowadzona była deratyzacja.

Deratyzacja dwa razy w roku

Miasto deratyzację prowadzi dwa razy do roku: wiosną i jesienią. Jeśli jest taka potrzeba, to w konkretnych miejscach akcja prowadzona jest częściej. – Prowadzimy deratyzację zgodnie z obowiązującymi przepisami – mówi Olgierd Kłaptocz, prezes Miejskich Zakładów Komunalnych. Nasz Czytelnik wysłał do urzędu miasta pismo z prośbą o zajęcie się problemem. – Gdy tylko dostaniemy konkretne informacje, będziemy działać – zapewnia O. Kłaptocz.