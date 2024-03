Szczypiorniści Stali Gorzów chcą maszerować w górę tabeli. Potrzebują więc wygranej z Nielbą Wągrowiec

Szczypiorniści Stali nie byli w Żukowie faworytami. A mimo to wygrali!

W czterech ostatnich występach żółto-niebiescy zanotowali wygrane z Miedzią Legnica, MKS Wieluń i KPR Autoinwest Żukowo (tę ostatnią po rzutach karnych) oraz porażkę z Jurandem Ciechanów. Te wyniki pozwoliły im zachować szóstą lokatę w tabeli ze stratą pięciu „oczek” do wicelidera - Padwy Zamość.

- Zwycięstwem z Nielbą chcemy rozpocząć marsz w górę tabeli - dodał szkoleniowiec Budimexu Stali. - Do zakończenia rozgrywek zostało nam jeszcze sześć spotkań. A to oznacza, że możemy zdobyć aż 18 punktów. Z takim dorobkiem można sporo namieszać w tabeli. Nawet wskoczyć za plecy Śląska Wrocław i zdobyć prawo gry w barażach o wejście do Orlen Superligi.