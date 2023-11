Teraz straszą i szpecą, ale pójdą do rozbiórki. Gorzów bierze się za stare garaże i komórki

Do wyburzenia idzie siedem obiektów

Na podwórkach zrobi się dużo ładniej

Rozbiórka nieużytkowanych zdewastowanych magazynów czy nieużytkowanych od lat garaży sprawi również, że tereny wokół kamienic zyskają zupełnie nowe oblicze. Dzięki temu ułatwiony będzie również dojazd do podwórek, co umożliwi zagospodarowanie miejsc na odpady komunalne oraz ich odbiór. Co ważne - przeprowadzone prace pozwolą też wspólnotom mieszkaniowym na wykorzystanie terenów do potrzeb mieszkańców.