Przy gorzowskim ogólniaku teraz jest klepisko. Ale będzie nowoczesne boisko!

Nowoczesny kompleks sportowy powstanie na terenie gorzowskiego drugiego ogólniaka. Zastąpi mocno wysłużony i zniszczony obiekt, który czasy świetności ma już dawno za sobą. To prawdziwy relikt przeszłości, bo boisko powstało jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dziś jego stan techniczny woła o pomstę do nieba. Nawierzchnia jest mocno popękana i pełna nierówności.

To są chyba najstarsze obiekty sportowe w mieście. Powstały kilkadziesiąt lat temu z inicjatywy jednego z naszych nauczycieli, który razem z młodzieżą i w czynie społecznym budował to boisko, oczywiście przy udziale ówczesnych władz. Ono przez cały ten czas służy naszym uczniom, ale lata lecą i obecnie na pewno nie jest to obiekt, który przystaje do potrzeb dwudziestego pierwszego wieku - mówi Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.